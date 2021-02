Le Real de Zidane et le City de Guardiola, favoris des derniers 8es. AFP

Zinédine Zidane et Pep Guardiola à leur affaire : avec leurs entraîneurs multiples champions d'Europe, le Real Madrid et Manchester City abordent en favoris les deux derniers 8es de finale aller de Ligue des champions, programmés mercredi (21h00), respectivement contre l'Atalanta Bergame et Mönchengladbach.