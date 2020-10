Marco Verratti vers un forfait contre Manchester United

J-4. Dans quatre jours, le Paris Saint-Germain retrouvera la Ligue des Champions, deux mois après sa défaite en finale de l’édition précédente face au Bayern Munich (0-1). Pour entamer cette nouvelle campagne, les hommes de Thomas Tuchel recevront Manchester United au Parc des Princes mardi, mais avec quelle équipe ?

Neymar, brillant avec le Brésil lors de la trêve internationale, sera bien au rendez-vous malgré son absence face à Nîmes ce vendredi. L’Auriverde se prépare sans doute pour la C1, mais Tuchel devra en revanche composer sans Marco Verratti, qui souffre d’une lésion du grand fémoral quadriceps droit. À priori, le "Petit Hibou" se dirige tout droit vers un forfait !

Verratti ne sera pas seul à l’infirmerie, mais certains de ses coéquipiers blessés devraient être remis à temps pour MU. À l’image de Marquinhos et Julian Draxler, revenus de la trêve internationale avec quelques douleurs et également forfaits pour Nîmes-PSG ce soir.

Le match face à Nîmes, Danilo Pereira, Mauro Icardi et Thilo Kehrer le regarderont également devant leur télévision. Le premier est considéré comme un cas contact par le staff médical du club, et reprendra l’entraînement lundi si tout se passe bien. Pour jouer face à MU, cela risque d'être court... tandis que l’Argentin et l’Allemand restent aux soins, et ont d'ores et déjà fait une croix sur le rendez-vous de C1.