Marseille, déjà sauver l'honneur contre Porto

"On a touché notre point le plus bas, maintenant il nous faut décrocher quelque chose", prévient André Villas-Boas.

Il tarde à l'entraîneur de l'OM "que le match démarre", il n'a "pas envie de trop parler", car depuis le début de la compétition, "les paroles ne vont pas avec les actes: trois défaites, aucun but marqué..."

"AVB" parle même d'un rêve de retrouver la C1 qui vire au "cauchemar" et se demande si cela vaut le coup de viser la troisième place et d'être reversé en Ligue Europa.

Continuer le parcours européen serait bon pour le prestige - le Portugais n'a pas oublié qu'en 2018 l'OM est allé jusqu'en finale (perdue 3-0 contre l'Atlético Madrid) - mais cela pomperait une énergie précieuse pour retrouver la C1 l'année suivante.

Trêve de pessimisme, Villas-Boas évoque tout de même une "première balle de match" contre Porto et n'a pas abdiqué tout espoir. Il faut déjà "débloquer l'aspect mental qui nous manque en C1, cela peut nous aider, les choses sortiront mieux et on pourra améliorer ce qui manque".

Mathématiquement, avec 9 points à prendre, l'OM peut théoriquement toujours rattraper Porto (6 points) et l'Olympiakos (3 points).

- Retrouver Payet et Thauvin -

Mais après le ridicule de la sortie à Porto (3-0) lors de la 3e journée, il faut surtout enrayer cette spirale et ne pas perdre, ce qui laisserait les Marseillais "à jamais les premiers" à treize défaites d'affilée, devant Anderlecht (12 défaites entre 2003 et 2005).

Il ne resterait que la Jeunesse Esch, battue 16 fois de rang entre 1974 et 1988. Mais c'était l'ancienne formule de la Coupe des clubs champions, les Luxembourgeois étaient régulièrement éliminés au premier tour. Et ce club n'a pas l'envergure de l'OM (5 finales européennes) ni des "Mauves" (7 finales).

L'objectif fixé par André Villas-Boas est tout d'abord de prendre 6 points: battre son cher FC Porto puis renverser le score de l'aller contre Le Pirée (1-0).

Au coup d'envoi, l'OM connaîtra l'écart qui le sépare des Grecs, qui se rendent chez le patron du groupe, Manchester City, trois heures plus tôt.

Évidemment, tous ces plans comptables sont soumis aux performances des Olympiens, en particulier les leaders de l'équipe, très décevants dans leur majorité.

Dimitri Payet n'est que l'ombre de lui-même, mais "+Dim+ travaille bien, assure AVB, c'est un joueur en manque de confiance qui veut retrouver sa forme physique. C'est le moment de le protéger un peu, il a ma confiance, j'espère qu'il va retrouver son niveau, cette équipe a besoin de lui".

Florian Thauvin a retrouvé des statistiques en L1 (5 buts et 5 passes décisives) mais pas son coup de reins dévastateur et il a du mal à gagner ses un contre un.

- Une coupure de 19 jours -

Heureusement pour l'OM, cette entrée catastrophique en C1 n'a pas freiné le club en Ligue 1.

Sixième avec deux matches en retard, Marseille est virtuellement à hauteur du leader, le Paris SG, s'il prend 6 points sur 6 dans ses deux matches contre Lens et Nice repoussés à cause du Covid, rappelle AVB.

"C'est bien qu'on continue en championnat, même si ce n'est pas avec un haut niveau de jeu, on est les premiers à le reconnaître", ajoute AVB, en repensant à la dernière victoire à Strasbourg (1-0).

L'OM n'a plus joué depuis ce 6 novembre, un mal pour un bien. Il risque de perdre le rythme et n'a pas pu relancer les joueurs en manque de confiance, mais il a pu travailler tactiquement et se refaire la cerise mentalement.

Et le groupe est au complet, à part Nemanja Radonjic, touché avec la Serbie.

Porto, sans doute privé de son défenseur Pepe, comme à l'aller, a aussi beaucoup fait tourner en Coupe du Portugal, contre un club de 3e division, Fabril Barreiro (2-0).

Villas-Boas s'attend d'ailleurs à peu de changements dans les deux équipes, pour espérer sortir du cauchemar contre le club de ses rêves.