Marseille n'a "pas de marge de manoeuvre" à Porto

. "La dernière chance"

L'OM n'a "pas de marge de manœuvre, c’est la dernière chance", assure Dimitri Payet. L'objectif est de "prendre un point, si ce n’est plus". Derrière, Marseille aura "deux matches à domicile qu’il faudra bien négocier", le retour contre Porto et la réception de l'Olympiakos. Il ne sous-estime pas son adversaire, car si ce n'est "pas la meilleure période pour eux, ils sont devant nous au classement et sont chez eux", insiste le N.10.

"C’est une de nos deux dernières chances", nuance son entraîneur, André Villas-Boas, qui parle de l'"obligation de faire quelque chose dans ces deux matches contre Porto après nos deux mauvaises performances contre Olympiakos (1-0) et Manchester City (3-0). Porto est notre rival direct maintenant".

. "Un père contre son fils"

Revenir affronter son club de cœur, "ce sera un match d'un père contre son fils, un mélange d'émotions très difficile à gérer", admet Villas-Boas, natif de Porto avec qui il a remporté la Ligue Europa en 2011. Mais il n'aura aucune tendresse pendant le match. "Je représente un autre club et je veux gagner le match pour aller en huitième de finale. Continuer de rêver et pour cela gagner des points, peu importe qu ce soit un nul ou victoire". S'il était "content de revoir le brouillard" sur Porto, "qui nous montre l’esprit fort de cette ville", il a "un objectif et un engagement avec Marseille" qui l’oblige éà faire honneur à l’histoire de l'OM".

. La peur d'une 12e défaite

L'OM risque une 12e défaite d'affilée en C1, ce qui serait un record. "On ne veut pas entrer dans le côté négatif de l'histoire", admet Villas-Boas, "mais pour rentrer dans ces records, positifs ou négatifs, il faut bien être qualifié dans cette compétition".

"C’est quelque chose qu’on a vu, certes", lâche Payet sur le sujet, mais il est "plus atteint par le match perdu dans les arrêts de jeu à l'Olympiakos, qu’il ne fallait pas perdre".

. Porto ne se fait "pas d'illusions" sur Marseille

L'entraîneur de Porto, Sergio Conceiçao, ne se fait "pas d'illusions sur les chiffres de Marseille (zéro point et zéro but en C1, ndlr) (...) Marseille vient d'un contexte compétitif qui est au-dessus du championnat portugais, avec des tests hebdomadaires très intéressants (...) L'OM "a un effectif avec des joueurs internationaux, notamment français. Nous allons affronter un adversaire difficile. Nous connaissons les difficultés que nous allons rencontrer et nous savons ce que nous devons faire pour gagner le match."

. Pepe incertain

Porto risque d'être privé de son défenseur central Pepe. "Peut-être qu'on ne l'aura pas", redoute Conceiçao. "Peu après les premières 15 minutes d'entraînement, Pepe est sorti. Et ce n'est pas du tout du bluff, malheureusement. Cela va être très difficile d'avoir Pepe pour le match. On va essayer. Je vais parler avec lui et avec le service médical pour savoir s'il y a encore de l'espoir."

. Rebondir après une défaite en Championnat

Battu par le modeste Paços Ferreira (3-2) en championnat, Sergio Conceiçao ne s'inquiète pas de la réponse de ses joueurs: "Dans mon groupe, j'ai des hommes qui savent quand leur performance est bonne et quand elle est moins bonne, qui comprennent ce qui s'est moins bien passé et ce qu'ils peuvent améliorer au plan individuel", assure-t-il. "C'est quelque chose que j'encourage."

"Ce sera très difficile", confirme Villas-Boas. "Après des défaites, il y a toujours des révoltes ici".