Mönchengladbach se rapproche des huitièmes

Dans l'attente du second match du groupe B, Inter Milan-Real Madrid (21h00), la formation allemande, avec 8 points (deux victoires et deux nuls), conforte sa première place, devant son adversaire ukrainien, toujours deuxième mais repoussé à quatre points, à hauteur du Real. L'Inter (2 nuls et 1 défaite), fermait la marche avec 2 points avant le choc contre le club madrilène.

Les attaquants français de Mönchengladbach Alassane Pléa et Marcus Thuram, auteurs respectivement de trois et deux buts dans cette C1, n'ont pas marqué mercredi. Pléa n'est entré en jeu qu'à la 69e minute et Thuram a été remplacé à la 84e.

Les buts allemand ont été inscrits par Lars Stindl sur penalty (17e, sifflé pour une faute sur Thuram), par les Suisses Nico Elvedi (34e) de la tête sur corner, et Breel Embolo d'un beau retourné dans les 6 mètres, le Suédois Oscar Wendt clôturant la marque sur un long coup franc direct (77e) qui se voulait un centre...