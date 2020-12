Toutes les affiches et différents enjeux de cette soirée de Ligue des Champions

Groupe E: Séville et Chelsea visent la tête

(18h55) Krasnodar - Rennes

(21h00) Séville FC - Chelsea

Dans ce groupe déséquilibré, la confrontation au stade Sanchez-Pizjuan entre Séville et Chelsea, d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes, a pour enjeu la première place, actuellement occupée par les Anglais. Les Andalous viennent d'enchaîner à Huesca (1-0) une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues, tandis que les Londoniens ont été tenus en échec par Tottenham dimanche (0-0).

Rennes et Krasnodar joueront eux une "finale" pour la troisième place, synonyme de Ligue Europa. Les deux équipes n'ont inscrit qu'un seul point dans cette phase de poules. Une victoire en Russie et les Français retrouveraient une compétition où ils avaient atteint les huitièmes de finale en 2019.

Groupe F: Haaland contre Immobile

(21h00) Dortmund - Lazio

(21h00) Club Bruges - Zénit Saint-Pétersbourg

Tout reste à faire dans ce groupe où le leader Dortmund n'a qu'un point d'avance avant d'accueillir la Lazio Rome, deuxième. Si les Allemands et les Italiens restent sur de larges victoires en C1, ils se sont inclinés à domicile en championnat ce week-end. L'équipe de Lucien Favre a chuté face à Cologne (2-1) et celle de Simone Inzaghi a été surprise par l'Udinese (3-1).

Ce choc pour la tête du groupe sera aussi un duel de buteurs, entre le jeune prodige Erling Haaland, 20 ans, et l'expérimenté Ciro Immobile, 30 ans. Le Norvégien est seul en tête des buteurs de cette C1 (6) et a inscrit un doublé lors de la dernière journée, tout comme l'Italien.

Dans l'autre match, un nul suffit à Bruges contre le Zénit Saint-Pétersbourg pour s'assurer d'une place en C3, mais les Belges peuvent encore mathématiquement accrocher la deuxième place.

Groupe G: le Barça reçu 5 sur 5 ?

(21h00) Juventus - Dynamo Kiev

(21h00) Ferencváros - FC Barcelone

Les deux grands favoris du groupe, le Barça et la Juve, ont déjà leur billets pour les 8es et livreront un duel à distance pour la première place. Si les équipiers de Lionel Messi - qui a été laissé au repos par son entraîneur Ronald Koeman - sont à la traîne en Liga (7e), ils ont en revanche fait carton plein en C1 (12 points) et viseront un 5e succès de rang.

Comme face au Dynamo Kiev (4-0), le technicien néerlandais a donc choisi de laisser souffler plusieurs joueurs lors du déplacement chez les Hongrois de Ferencváros, derniers du groupe, même si les Catalans ne sont pas encore totalement assurés de finir premiers devant la Juventus, qui suit à 3 points.

Outre Messi, le gardien de but allemand Marc-André ter Stegen et le milieu de terrain offensif brésilien Philippe Coutinho seront ménagés.

Les hommes d'Andrea Pirlo, accrochés en Serie A samedi par Benevento (1-1), reçoivent le Dynamo Kiev lors d'une rencontre arbitrée par la Française Stéphanie Frappart, qui s'apprête à devenir la première femme à diriger un match de Ligue des champions masculine. Barcelonais et Turinois se retrouveront au Camp Nou lors de la dernière journée.

Groupe H: le PSG et la menace Cavani

(18h55) Istanbul Basaksehir - Leipzig

(21h00) Manchester United - Paris SG

Un succès très mitigé contre Leipzig (1-0), un nul concédé face à Bordeaux (2-2), un entraîneur, Thomas Tuchel, de plus en plus agacé... L'heure n'est pas à la sérénité pour le Paris SG avant son déplacement à Manchester United.

Pour ne rien arranger, les Parisiens vont cette fois croiser le meilleur buteur de leur histoire, Edinson Cavani (200 buts), parti à "ManU" cet été et absent du match aller remporté par les Mancuniens 2-1 au Parc des Princes. A Old Trafford, le "Matador" sera bien là et il est en forme, à en juger par sa passe décisive et son doublé lors de la victoire arrachée ce week-end à Southampton (3-2).

Dans ce groupe très indécis, United est leader avec 9 points et trois longueurs d'avance sur le PSG et Leipzig, qui se déplace sur le terrain d'Istanbul Basaksehir.