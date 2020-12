Réactions au tirage des 8es de finale de C1

Antonio Percassi (président de l'Atalanta Bergame, opposée au Real Madrid): "Le Real est une équipe fantastique, historique. Ce sera une superbe expérience pour nous et on est ravis de jouer un nouveau match de haut niveau. C'est une fierté d'être une nouvelle fois en huitièmes. Ça va permettre au club de grandir (...) Nous avons un plan de progression, on espère être récompensés par les résultats."

Julen Lopetegui (entraîneur du Séville FC, adversaire du Borussia Dortmund), sur le site du club: "On va jouer un grand adversaire, un club allemand historique, avec des joueurs d'un très grand niveau. Les 8es seront relevés. Cela va nous obliger à faire un boulot extraordinaire."

Simone Inzaghi (entraîneur de la Lazio Rome, adversaire du Bayern Munich): "On va rencontrer les champions d'Europe. Ce sera très motivant pour élever notre niveau et bien faire. Maintenant, nous devons nous remettre en selle. On sait ce qu'on doit faire. La Lazio doit essayer d'y arriver de la meilleure façon possible."

Luis Alberto (milieu de terrain de la Lazio Rome, opposée au Bayern Munich) sur Twitter: "Tirage compliqué, nous affronterons les champions d'Europe en titre, mais on le fera sans peur et la tête haute."

Pavel Nedved (vice-président de la Juventus Turin, qui rencontrera Porto): "À ce niveau de la compétition, les confrontations sont équilibrées. Tous les adversaires sont forts et on l'a bien vu la saison dernière quand Lyon nous a éliminés. Je connais bien l'entraîneur de Porto, Sergio Conceiçao, c'est un ancien coéquipier. Il fait jouer son équipe dans un 3-5-2 très bien organisé. Ce seront deux matches difficiles. On peut sembler favoris, mais le plus important c'est d'arriver en forme pour ces matches. On devra jouer contre Porto comme on l'a fait contre Barcelone, avec nos convictions et l'envie de jouer notre football".

Vitor Baia (vice-président du FC Porto, opposé à la Juventus): "La Juventus est une grande équipe , l'une des meilleures au monde. Mais nous sommes préparés. Je suis optimiste par nature. Pour moi le FC Porto est toujours au-dessus de n'importe quelle équipe (...) Nous n'avons pas peur. Nous sommes confiants. Il y a deux joueurs à la Juventus: Danilo et Alex Sandro qui nous manquent car ils ont été très importants dans l'histoire du FC Porto. Deux grands professionnels. Et puis il y a le plus grand joueur portugais de tous les temps (Ronaldo), j'espère juste qu'il ne sera pas au meilleur de sa forme. C'est une fierté nationale, mais ce sera un adversaire. Malgré un grand respect, on se concentrera sur ce qui est vraiment important, conduire le FC Porto à la victoire."

Koke (capitaine de l'Atletico Madrid, opposé à Chelsea): "C'est un adversaire que nous connaissons depuis des années, nous avons joué contre eux de nombreuses fois et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous sommes très impatients (...) Ce type de match se joue sur des détails, il faut saisir les occasions qui se présentent et ensuite bien défendre".

Frank Lampard (entraîneur de Chelsea, adversaire de l'Atletico Madrid): "Je pense que beaucoup de gens vont dire que c'est le tirage le plus dur qu'on pouvait avoir. Quand vous regardez leur forme actuelle, leur classement en Liga (2e), leur expérience européenne, la qualité de l'équipe, je crois que tout le monde pense ça (...) Nous devons croire en nous. Vous devez de toute façon battre ce genre d'équipes si vous voulez gagner la Ligue des champions."

Pep Guardiola (entraîneur de Manchester City, qui affrontera Mönchengladbach): "J'ai pu voir quand j'entraînais en Allemagne à quel point Gladbach était une grande équipe, une équipe importante dans l'histoire du foot allemand. Je respecte la beauté de leur jeu (...) Je veux qu'on soit dans la meilleure condition au moment de les affronter. On veut être les meilleurs possibles et passer ce tour".