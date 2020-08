Reims, Saint-Etienne, OM, Monaco... Les précédents français en finale

1956: Reims inaugure les finales

Au milieu des années 50, le Stade de Reims domine le football français, avec Raymond Kopa comme figure de proue. La toute fraîche C1, créée sous l'impulsion de la France, s'appelle Coupe des clubs champions et en 1956, Reims a rendez-vous avec le Real Madrid pour la toute première finale.

Mais en réalité, les deux clubs se connaissent bien: un an auparavant le Real a battu Reims 2 à 0 au Parc des Princes en finale de la Coupe Latine, l'ancêtre de cette C1.

En juin 1956, le football champagne passe tout près de l'exploit: Reims mène 2 à 0 au Parc des Princes à la 11e minute avant de s'incliner finalement 4 à 3 face au grand Real d'Alfredo Di Stéfano.

1959: Pas de revanche pour les Rémois

Trois ans plus tard, Reims revient en finale, toujours face au Real Madrid, devenu entretemps triple tenant du titre.

Mais cette fois, Kopa est dans le camp d'en face, celui des Madrilènes. Le match a lieu à Stuttgart et même si Kopa se fait discret après une blessure, le score est sans appel: 2 à 0 pour le Real.

1976: Saint-Etienne et les "poteaux carrés"

Le 12 mai 1976, les Verts de Jean-Michel Larqué affrontent en finale le Bayern Munich de Franz Beckenbauer à Hampden Park, à Glasgow (Ecosse), devant 65.000 spectateurs.

L'AS Saint-Étienne arrive en finale de C1 après avoir éliminé des clubs comme les Glasgow Rangers, le Dynamo Kiev ou le PSV Eindhoven. Mais les Stéphanois sont maudits: ils trouvent deux fois la barre transversale des buts Munichois. Une barre aux arêtes saillantes qui repousse les assauts des Verts, naissance de la légende des "poteaux carrés".

Il ne reste rien d'autre en France de cette rencontre: ni le but refusé pour hors-jeu de l'attaquant munichois Gerd Müller, ni le but victorieux inscrit sur coup franc par l'Allemand Franz Roth à la 57e (1-0).

1991: l'OM pas sous la bonne étoile

En 1991, l'Olympique de Marseille, présidé par Bernard Tapie, atteint pour la première fois la finale de Coupe d'Europe des clubs champions. C'est la centième finale toutes compétitions européennes confondues (C1, C2 et C3).

La fin de l'URSS n'est qu'une question de semaines et l'Est et l'Ouest ont une dernière bataille à livrer en Europe. Belgrade contre Marseille. Le chant du cygne du meilleur football venu de toutes les provinces yougoslaves, contre un effectif phocéen qui fait rêver: Waddle, Papin, Abedi Pelé...

En coulisse, les tensions entre Tapie et son entraîneur Franz Beckenbauer poussent ce dernier à partir, remplacé par le technicien belge Raymond Goethals à partir des quarts.

En finale à Bari dans le Stade San Nicola, et devant 56.000 personnes, les deux clubs restent muets. Zéro à zéro à l'issue de la prolongation. Les Marseillais s'inclinent finalement aux tirs au but, 5 à 3.

1993: les Marseillais, à jamais les premiers

Elle s'appelle désormais Ligue des champions: en 1992, la C1 a changé de nom. Et sa finale 1993 est inédite.

Après deux tours à élimination directe, le club phocéen joue un tour de poules dont il finit premier, aux dépens des Glasgow Rangers, du Club Bruges et du CSKA Moscou, se qualifiant pour la finale face au grand Milan AC.

Le 26 mai 1993, l'OM emmené par Didier Deschamps bat en finale l'AC Milan 1-0 sur une tête de Basile Boli juste avant la mi-temps, devenant le tout premier club français à régner sur l'Europe. Mais l'année 1993 sera également entachée par l'affaire "OM-VA", qui vaudra à Marseille la perte de son titre en championnat.

2004: Monaco subit la loi de Mourinho

Lors de l'édition 2003-2004 de la C1, un nouveau changement de formule s'opère, la deuxième phase de groupes est remplacée par des huitièmes de finale.

Le Monaco de Didier Deschamps, qui débute comme entraîneur, se régale en phase de poules (8-3 contre La Corogne!), franchit l'obstacle Lokomotiv Moscou en huitièmes, puis écarte le grand Real Madrid et son meneur de jeu Zinédine Zidane en quarts et Chelsea en demi-finales.

Avec une surprise en finale: l'ASM défie les Portugais du FC Porto à Gelsenkirchen en Allemagne. Mais l'état de grâce de Monaco ne dure pas: les hommes de José Mourinho surclassent 3 à 0 ceux de Deschamps.