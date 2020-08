C1: Ronaldo ne peut pas manquer Lisbonne

Ronaldo ne peut pas tout faire mais il a déjà fait plus. La saison dernière ainsi, déjà en 8e de finale, ça n'est pas une triste défaite 1-0 comme celle enregistrée à l'aller à Lyon que la Juventus devait effacer, mais une claque 2-0 reçue à Madrid des mains de l'Atlético.

Le Portugais s'était chargé de tout. Un match monstrueux, un triplé et la Juventus était en quarts.

Vendredi au Stadium, le club turinois aura encore besoin de sa star. Parce que la C1, qu'il a gagnée cinq fois, est sa maison. Il y a inscrit 129 buts, record absolu, et un ou deux de plus feraient du bien à la Juventus.

Car le club italien ne va pas très fort et n'a que peu de certitudes au bout d'une saison interminable et difficile à déchiffrer, avec ses trois mois et demi d'interruption pour cause de nouveau coronavirus.

Ronaldo surmotivé

La défense n'offre pas de garanties, le milieu de terrain est souffrant, en dehors de Rabiot, retrouvé, et même en attaque les signaux ne sont pas brillants, entre les blessures de Douglas Costa et surtout Dybala, et la forme très incertaine de Higuain.

Mais il y a Ronaldo, surmotivé et reposé après avoir été dispensé de la 38e et dernière journée face à l'AS Rome (défaite 3-1).

A 35 ans, l'ancienne étoile du Real Madrid a perdu un peu de son éclat. Souvent cette saison, on a vu le N.7 s'agacer, contre ses équipiers, contre son coach parfois, mais aussi contre lui-même et ses propres insuffisances.

Le bilan pourtant est stratosphérique. Avec 31 buts en championnat, Ronaldo a égalé et failli battre le record historique de buts en une saison à la Juventus, qui tient depuis... 86 ans et Felice Borel (31 réalisations également en Serie A en 1933/1934).

Il a aussi atteint la barre des 50 buts après seulement 61 matches de Serie A, un autre record, puisqu'il en avait fallu 68 à Andreï Chevtchenko.

Vous êtes dingues

Après le match du sacre en championnat, gagné 2-0 face à la Sampdoria, les consultants haut de gamme de la chaîne italienne 'Sky Sport' (Del Piero, Costacurta, Bergomi...) ont eux aussi fait le bilan et ont attribué des notes annuelles aux bianconeri.

Dybala a décroché des 9 et des 8,5. Ronaldo était un cran en dessous, avec des 8 et même un 7,5. "7,5 ! Mais vous êtes dingues ! Il a mis 200.000 buts", s'est étranglé Alessandro Costacurta.

Maurizio Sarri, lui, s'est plié aux spécificités du jeu avec Ronaldo, a priori assez éloigné de son idéal collectif.

"Il est entré avec une immense envie de marquer. Cette faculté à se concentrer sur un objectif, c'est positif. Peut-être que ça le pousse parfois à de mauvais choix, mais au total, c'est positif", avait-il ainsi assuré après une défaite 2-0 à Cagliari, où le Portugais avait frappé à tort et à travers.

"Cristiano est un joueur instinctif et c'est toujours aux autres attaquants de s'adapter à ses mouvements. C'est inévitable que les autres le cherchent tout le temps, c'est comme un conditionnement psychologique. C'est le joueur le plus fort, celui qui débloque les situations", a aussi jugé Sarri.

Vendredi face à Lyon, il y a justement une situation à débloquer et elle est compliquée. Une mission pour Ronaldo.