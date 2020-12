Tuchel loue la décision "très forte" de ses joueurs contre le racisme

Q: Est-ce que c'est votre match-référence cette saison ?

R: "On a eu beaucoup de phases difficiles cette saison, bien sûr pendant cette campagne en Ligue des champions, mais on a eu aussi des phases où on n'a pas trop mal joué mais sans résultats. C'est facile maintenant de dire que c'est le match-référence, mais bien sûr, on a fait une grande performance, presque un match parfait, sans ballon et avec ballon, c'est pour ça que nous sommes vraiment très contents, et nous sommes heureux de finir premiers du groupe."

Q: Les joueurs ont-ils pris la bonne décision mardi de quitter le terrain? Êtes-vous fier d'eux?

"Ils ont pris une décision forte hier, ils ont montré de la solidarité envers l'adversaire. C'est une décision forte, très courageuse. Dans le vestiaire, c'était vraiment clair qu'ils voulaient montrer cette réaction. Ce sont des adultes, c'était une réaction très forte. Je n'ai pas compris toute la situation sur le terrain parce que je n'ai pas entendu les mots sur le terrain, mais dans le vestiaire c'était clair."

Q: Avez-vous eu conscience de la portée historique des évènements de mardi? Comment remet-on le groupe dans une dynamique sportive après ça?

R: "Honnêtement, on n'a pas essayé de rester et de forcer le +focus+ sur le sport. On a laissé cette situation se calmer un peu, mais en même temps on a beaucoup parlé de ça. Ca a continué aujourd'hui, on a déjeuné ensemble aujourd'hui, on n'a pas parlé de sport, de ce match parce qu'on l'avait préparé hier et j'ai eu confiance dans le fait qu'ils n'avaient pas oublié l'objectif. C'est pour ça qu'à un moment, c'était nécessaire de ne pas forcer la concentration, de ne pas forcer l'enjeu sportif. J'ai eu conscience de la nécessité d'en parler hier, d'avoir beaucoup de respect pour l'avis de chaque joueur, et ça aussi c'est une bonne dynamique et une situation très importante dans une équipe. Il y a aussi des choses plus importantes que le foot, que le sport, et on a laissé faire, on a géré tranquillement, avec beaucoup de confiance pour les joueurs, et ils ont montré qu'à la fin c'était possible de faire un bon match."

Q: Neymar vous surprend-il encore en faisant ce genre de matches?

R: "Non, parce que je comprends qu'il se sent bien. C'est aussi nécessaire pour lui d'avoir un rythme, c'était très difficile pour lui, une situation compliquée après notre compétition au Portugal, parce qu'il a tout donné pour nous au Portugal (lors du Final 8 de la Ligue des champions en août, NDLR), après, il a eu le Covid, il n'a pas pu bien récupérer, gagner en capacité physique, et ces dernières semaines il a pu le faire. Il se sent bien, il trouve le rythme, il gagne en capacité, et après il est toujours capable de faire la différence. Il l'a faite contre Leipzig, contre Manchester, et bien sûr aujourd'hui. C'était un bon +mix+ entre le jeu simple, le dribbling, les frappes décisives (...) une performance extraordinaire."

Q: Comment jugez-vous le geste de Neymar qui a laissé Kylian Mbappé tirer le penalty, après sa longue période sans marquer en Ligue des champions?

R: "C'est un grand geste parce qu'il a donné ce ballon alors qu'il pouvait faire un +hat-trick+ (triplé, ndlr), ce n'est pas tous les jours que +Ney+ marque un +hat-trick+ en Ligue des champions mais il l'a donné à Kylian pour lui donner la possibilité de finir cette phase trop longue sans marquer. Ca montre que Neymar a un très grand coeur, il pense toujours à ses coéquipiers. Il sait très bien l'importance que c'est pour des attaquants et pour un gars comme Kylian de marquer, et il a super bien fait."

Propos recueillis en visio-conférence de presse.