Villas-Boas se frotte au modèle Guardiola

- Transition-Possession -

"AVB" joue beaucoup les transitions, le jeu de contre rapide, quand "Pep" est l'apôtre de la possession.

Adepte du 4-3-3, le Portugais admet qu'"on a bien réussi la saison dernière, notre méthode, notre système était tout nouveau, on a surpris des équipes".

Cette année l'OM a eu plus de mal à faire le jeu face à des blocs bas, ne gagnant aucun de ses trois premiers matches à domicile. AVB a aussi sorti un 4-4-2 en losange, pour deux succès contre Bordeaux (3-1) et à Lorient (1-0).

Guardiola, lui, reste fidèle aux principes de bases du Barça: le pressing, le culte de la possession de balle, mais au service d'un jeu offensif.

"J'aime le ballon. J'adore le ballon", avait-il expliqué un jour. "Pour marquer, il faut avoir le ballon. Donc plus on l'a et plus le pourcentage de possession est élevé, plus on a de chances de marquer".

Mais il avait aussi ajouté que "la possession de balle n'est qu'un outil avec lequel on s'organise et on provoque une désorganisation de l'adversaire".

- Périodisation -

Les deux techniciens ibériques pratiquent tous deux la "périodisation tactique", inventée par un Portugais, Manuel Sergio, et développée à Porto par Victor Frade.

"La périodisation tactique est née à Porto, José Mourinho était l'étendard de cette méthode, je l'ai choisie et suivie", explique à l'AFP Villas-Boas.

"La périodisation, c'est la réintégration des différentes caractéristiques de chaque sport dans les exercices d'entraînement, détaille-t-il, il faut penser le football comme un ensemble complexe au lieu de le fractionner."

AVB est fidèle à cet adage de Manuel Sergio: "Un pianiste ne se prépare pas en courant autour du piano".

Guardiola aussi est un élève de cette école de pensée, adaptée à toutes les sections omnisports du Barça par Paco Seirul·lo , sous le nom de "modèle cognitif".

Mais, et AVB le reconnaît volontiers, "Pep" se distingue par son invention permanente.

- Innovation -

"Il innove toujours autour du jeu, il y a peu de managers qui ne sont pas obnubilés uniquement par les titres, il est de ceux qui peuvent toujours proposer et amener le jeu plus loin", salue le Portugais.

Le coach de l'OM cite "cette volonté de relancer court de derrière, de prendre des risques, qui a influencé les autres. Il l'a poussé niveau supérieur avec Ederson (son gardien) capable aussi de jouer dans les espaces car il tape loin".

Guardiola est devenu la référence pour l'expérimentation, mais ce côté pragmatique est parfois débordé par sa passion pour les défis purement tactiques et son goût pour l'imprévisibilité de ses équipes.

Sa stratégie du caméléon avait échoué lorsqu'il avait essayé de copier l'organisation de Lyon en 3-5-2 en quart de finale de la Ligue des Champions, déboussolant ses joueurs.

Son jeu met aussi souvent en danger sa défense, à la fois première garante de la qualité du jeu par sa relance, mais exposée.

- Communication -

En revanche, Villas-Boas (43 ans) semble avoir le dessus dans la communication, où il excelle et a séduit l'environnement à Marseille, des médias aux supporters.

Guardiola (49 ans) parle volontiers en conférence de presse, il assume les attentes autour de son poste et de sa réputation, et ne fuit pas les questions. Mais après un résultat négatif il peut avoir des réponses courtes, sans être cassant.

AVB, qui parle cinq langues, explicite volontiers ses choix tactiques jusque dans les détails et donne toujours des "billes" aux journalistes. "Vous aussi vous devez rendre un bon produit", dit-il avec le sourire à l'AFP.

Il alimente les chroniques en donnant son avis sur l'arbitrage ou les droits télés, et répond franchement sur tous les sujets, même sur les affaires en cours du mercato, où l'omerta régnait auparavant.

Enfin Villas-Boas, comme Guardiola, défendent publiquement farouchement leurs joueurs. Jordan Amavi l'an dernier ou Dimitri Payet aujourd'hui pour AVB, Phil Foden pendant l'affaire des jeunes filles à l'hôtel ou Sergio Agüero qui avait agrippé une juge de touche par la nuque pour Pep.

C'est le dernier point commun entre deux grands coaches qui vont enfin se mesurer mardi au stade Vélodrome.