"On doit être très vigilant", souligne l'entraîneur lillois Galtier

"On doit être très vigilant. Il ne peut pas y avoir un excès de confiance car ce sera un match de coupe d’Europe face à une équipe qui est bien dans son championnat (2e) et a des arguments", a souligné l'entraîneur lillois Christophe Galtier mercredi en conférence de presse.

"Il y a ce que peut présenter le Sparta mais aussi ce que nous on doit mettre dans ce match là en termes de contenu, de rythme, de détermination afin de donner le maximum pour faire en sorte de se qualifier", a-t-il ajouté.

A l'aller, les Dogues s'étaient imposés 4-1 à Prague pour lancer leur campagne européenne mais le match ne s'était décanté que dans la dernière demi-heure alors que les Tchèques jouaient pourtant en infériorité numérique depuis la 23e minute.

"On ne doit pas penser à ce qui s’est passé au match aller, on doit être sur l’instant présent et sur ce qu’on doit mettre pour l’emporter", a martelé Galtier.

Vainqueur de ses deux matches à l'extérieur, le Losc a concédé deux nuls à domicile, face au Celtic Glasgow (2-2) et à l'AC Milan (1-1). Les rotations opérées en raison de l’enchaînement des matches n'y sont pas étrangères selon Galtier, qui n'y voit qu'une coîncidence.

"J’ai cette chance de pouvoir aligner toujours une équipe compétitive, quels que soient les changements, mais qu’on le veuille ou non, il y a des automatismes qui mettent du temps à se mettre ou se remettre en place", a expliqué le technicien. Avec six changements en championnat dimanche à Saint-Etienne (1-1), les Dogues avaient connu un première période difficile.

Outre la qualification, une victoire permettrait au Losc de rester maître de son destin dans l'optique de conserver la première place du groupe H, censée donner une léger avantage lors du tirage au sort. Mais Galtier n'y pense pas: "Seule la qualification est importante", a-t-il rétorqué, rappelant qu'il avait terminé premier de sa poule en 2016 avec Saint-Etienne, avant de se faire balayer en 16es de finale par Manchester United, futur vainqueur de la compétition.