"Ça me dérange qu'on ne parle que de l'arbitre"

"C'est une victoire très importante contre un rival très tenace mais cela ne change rien à notre objectif", a assuré Zinedine Zidane après la victoire de son équipe contre la Real Sociedad dimanche soir.

"La fin du match n'a pas été facile mais on a tenu bon. L'attitude a été exemplaire du début à la fin. Je pense que la victoire est méritée. (...) Il faut continuer comme nous sommes en train de le faire, avec beaucoup de concentration, d'abnégation et d'envie", a commenté l'entraîneur.

En conférence de presse, Zidane a de nouveau dû parler de l'arbitrage : "Je n'ai pas vu les actions, je ne les regarde pas mais on m'a dit que sur le premier but il y a penalty sur Vinicius, et que Karim touche le but de l'épaule pour le second. Ce sont les décisions de l'arbitre, qu'elles soient contre ou en notre faveur, il y a un arbitre qui fait son travail et je dois le respecter."

L'entraîneur a réïtéré les mêmes propos concernant le but de Januzaj avant d'ajouter que la victoire de son équipe était "méritée" et que cela était "le plus important pour tout le monde".

"Ça me dérange qu'on ne parle que d'une seule chose. Il y a une équipe qui fait les choses bien depuis le début de la saison et ça me donne l'impression que nous n'avons rien fait de bien sur le terrain", a lâché l'entraîneur français.