"Ca me hante toujours de ne pas savoir pourquoi je n'ai pas réussi à City"

Un moment présenti au FC Barcelone, finalement recruté par Manchester City, puis envoyé au RB Leipzig, la carrière d'Angelino est pour le moment moins glorieuse que les observateurs lui prévoyaient. Pour 'Marca', il est revenu sur son parcours, ses échecs, mais aussi le futur qui l'attend au RB Leipzig, là où il a la totale confiance de Julian Nagelsmann.

Le latéral de 23 ans est devenu un pilier de l'effectif allemand, avec ses 4 buts en 6 matchs.

"Je vous ai dit de ne pas vous habituer. Je ne marque pas beaucoup en général. Je suis très heureux de mes performances, mais le plus important, c'est le démarrage de l'équipe. Nous n'avons encaissé que deux buts, c'est un bon début."

"L'entraineur me place plus haut que je n'en ai l'habitude et cela me permet d'être plus proche du but. Il m'a libéré. Il a dit qu'il s'attendait à ce que je marque 6-7 buts cette saison et je lui ai dis que c'était déjà beaucoup. J'en suis déjà à la moitié. Avec lui je suis au top, je crée des occasions, j'ai plus de chances de tirer au but."

L'Espagnol n'est qu'éloges pour son nouveau coach : "Il m'a donné énormément de confiance. Je m'améliore constamment grace à lui. Je pense qu'il m'aime bien et cela me motive, et il me donne la liberté de l'exprimer sur le terrain. Nous avons une très bonne relation. Je suis très heureux de ma situation et c'est en grande partie grace à lui."

A propos de son passage à City : "Je ne pas ce qui n'a pas marché, mas cela m'a permis d'arriver ici."