Le président de la 'Liga de Fútbol Profesional', Javier Tebas, a analysé la phase aller des 8e de finale aller de Ligue des champions marquée par des prestations décevantes des équipes espagnoles et dominée par deux jeunes stars du football mondial : Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Quand on lui demande si les deux pépites évolueront en Liga l'année prochaine, il hésite : "Ça pourrait peut-être se produire, mais ça me paraît compliqué qu'Haaland et Mbappé viennent en Liga. Seul un club peut se permettre d'acheter Mbappé et en ce qui concerne Haaland, un ou deux. Il reste un an de contrat à Mbappé au PSG et le Real Madrid attendra".

Les attaquants du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund sont courtisés par les plus grands clubs européens comme le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester City... mais leurs clubs actuels pourraient bien mettre la main au portefeuille dans le but de les garder.