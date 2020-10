"Ca s'est mal passé avec Emery"

"La saison dont je garde le meilleur souvenir est forcément celle où j'ai gagné le Soulier d'Or. Dépasser des joueurs comme Lewandowski est un grande réussite personnelle et c'était incroyable de lire mon nom à côté de celui de Messi ou Cristiano." a-t-il affirmé pour 'France Football'

Mais avant d'en arriver là, l'Italien a du passer par des périodes plus difficiles, notamment à Séville et Dortmund, des clubs dont il n'a pas gardé de bons souvenirs.

"A Dortmund je n'ai pas eu de chances car je suis arrivé dans une période où l'équipe n'y arrivait pas et cela ne m'a pas aidé à me développer."

Il revient aussi sur son passage à Séville : "Je n'ai jamais eu la possibilité de montrer mon potentiel, j'étais constamment sur le banc. Ca s'est mal passé avec Unay Emery. Les italiens comme moi ont toujours eu des difficultés à s'imposer à l'étranger, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que nous avons plus de mal à s'adapter ou que nous avons besoin de plus de temps."