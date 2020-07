Ça se complique pour Zidane : Marcelo et Vinícius ne se sont pas entraînés !

Chaque jour qui passe, Zinedine Zidane a de plus en plus de mal pour préparer le match contre Alavés. En plus de Sergio Ramos, Carvajal et Nacho, qui seront absents vendredi pour le match de la 35e journée de Liga, ce matin, Marcelo et Vinícius étaient également absents de la séance d'entraînement.

L'absence du latéral brésilien complique encore plus les choses pour Zizou au moment d'organiser sa ligne défensive contre Alaves, puisque avec Ramos et Carvajal suspendus pour accumulation de cartons, il ne restait que peu d'options au Français.

Nacho étant toujours blessé, Zidane avait pensé à une défense formée par Militao et Varane comme charnière centrale, Marcelo à gauche et Mendy à droite.

Mais cette nouvelle vient chambouler les plans du Français et le problème se concentrerait désormais sur la droite. À ce stade, Javi Hernández et Lucas Vazquez, pourraient entrer en scène.

Un autre qui inquiète Zidane est Eden Hazard, qui s’est entraîné normalement ce jeudi avec le groupe. Toutefois, sa présence n’est pas garantie pour autant.