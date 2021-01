Ça se précise pour Milik à l'OM !

Milik se rapproche de plus en plus de Marseille. L'entraîneur marseillais a déjà confirmé en conférence de presse que le club s'efforçait de le signer, et le directeur sportif de Naples a rejoint cette tendance avant le match de Serie A contre la Fiorentina.

"Des négociations sont en cours. Longoria (directeur sportif de Marseille) dit qu'il faut être patient ? On verra qui le sera le plus. Sérieusement, il y a une excellente relation avec eux et avec le joueur. Nous évaluons certaines choses ensemble", a-t-il déclaré sur 'DAZN'.

Il faut rappeler que la dernière info que l'on avait sur ce possible transfert est que les Marseillais ont fait une offre de 7 à 8 millions d'euros. Gianluca di Marzio pense également qu'il pourrait y avoir un accord pour ajouter des bonus d'environ 3 millions.

En attendant, il semble que cette vente aura bien lieu avec Naples. Milik est un joueur de réserve dans l'équipe de Gennaro Gattuso, qui a fait preuve de muscles et de poudre à canon lors du match contre Fiore. Le résultat, 6-0, envoie un message à toute la Serie A.