"Ça sera aussi compliqué pour la Juventus"

C'est avec des éloges naturels pour l'adversaire que l'entraîneur du FC Porto aborde la confrontation de ce mercredi face à la Juventus, mais laisse également un avertissement.

"Bien sûr, la Juventus aura aussi des difficultés, car elle va avoir un FC Porto avec son ADN et qui cherche un résultat positif, qui est la victoire", a-t-il expliqué. Concernant l'adversaire, Sérgio Conceição est clair: "Je m'attends à une Juventus forte, dans ce qui a été son histoire, car nous parlons d'une équipe qui est peut-être celle qui a le plus de présence en finale de la Ligue des champions. Bien que certains pensent qu'elle n'a pas de résultats moins positifs, c'est une équipe très cohérente et très solide. C'est une équipe qui a gagné 3-0 à Barcelone."

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait préparé des plans spéciaux pour Cristiano Ronaldo, l'entraîneur des dragons a déclaré: "Nous ne sommes pas dans un sport individuel, mais nous savons qu'à tout moment, Cristiano peut décider d'un match, il est donc considéré comme le meilleur du monde. Nous devons être une équipe solide, compacte, à l'image de ce que nous avons fait en Ligue des champions. Nous devons comprendre l'espace que Cristiano aime, ainsi que Morata ou tout autre attaquant. Mais c'est un joueur fabuleux, qui termine les actions comme nul autre."

"En plus de ce dont on parlait de qualité individuelle, en termes collectifs c'est une équipe qui, quand elle a le ballon, sait ce qu'elle fait, avec des joueurs qui perdent à peine les duels. Ils explorent l'arrière de la ligne défensive adverse et ont des joueurs dans les couloirs très intéressants dans la progression avec le ballon. Il faut être attentif aux caractéristiques des joueurs, qui parviennent à avoir plusieurs solutions pour affecter l'adversaire", a-t-il souligné.