"Ça va être difficile que le Real Madrid perde des points"

Gérard Piqué a une nouvelle fois provoqué la presse espagnole ce vendredi soir après le match nul contre Séville, qui a fait perdre des points au Barça dans la course au titre avec le Real Madrid.

Après le match, le joueur a déclaré au micro de 'Movistar' : "Ça va être très difficile de gagner la Liga parce que ça ne dépend pas de nous. Pour moi, ce sera difficile que le Real Madrid perde des points, en voyant comment ça s’est passé lors des dernières journées, ce sera difficile."

Des propos qui visent notamment les arbitres du match Real Madrid-Valence, qui ont annulé un but polémique aux joueurs de Valence, contribuant à la large victoire madrilène sur un score de 3-0 jeudi soir.

"Ce match nul nous laisse dans une position où nous ne dépendons plus de nous pour gagner la Liga. Il reste plusieurs journées mais les sensations sont bonnes", rassure le défenseur central du FC Barcelone.

"Ils sont troisièmes et ils ont une équipe de haut niveau. Ça a été un match très serré. Nous avons eu plus d'occasions et eux ont eu plus de contrôle. On voyait qu'ils étaient fatigués et nous avons bien joué, en faisant tourner le ballon. Il y avait peu d'espaces. Nous avons généré des occasions mais nous n'avons pas pu mettre le but nécessaire", a-t-il ajouté.