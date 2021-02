Dans une interview accordée au site de l'UEFA, Pepe, capitaine du FC Porto, s'est exprimé concernant le match face à la Juventus, pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce mercredi prochain, à l'Estádio do Dragão.

Le défenseur central a également évoqué les retrouvailles avec Cristiano Ronaldo, pour la première fois en tant qu'adversaires : "J'espère la victoire, je l'espère. Maintenant, nous savons que ce sera très difficile. La Juventus a de grands joueurs. Pour moi, Cristiano est le meilleur du monde, donc ce ne sera pas facile. Mais nous essaierons d'être à notre meilleur niveau, nous serons fidèles à ce que le coach demande et disputerons ces deux matchs pour pouvoir passer.", a souligné l'international portugais. avant d'ajouter sur Cristiano Ronaldo : "Ça va être spécial, je n'ai jamais joué contre lui. Je me suis entraîné plusieurs fois contre lui. Ce sera un match spécial, mais je pense que le plus spécial sera le match entre le FC Porto et la Juventus en lui-même. Le FC Porto n'a jamais battu la Juventus, j'espère que ce sera la première fois mercredi.", a souhaité Pepe.