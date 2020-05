Cabaye : "Je ne veux pas m'arrêter"

Yohan Cabaye a rejoint les rangs stéphanois l'été dernier et le milieu Français n'exclut pas la possibilité de prolonger son bail avec l'AS Saint-Etienne, comme il l'a expliqué dans un entretien exclusif accordé au quotidien cité.

"Que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. Mon contrat se termine le 30 juin et il n'y a rien d'arrêté. J'ai eu le coach, qui l'a dit ensuite publiquement. On discute, oui. Je ne ferme aucune porte. On est fin mai, les championnats étrangers ne sont pas finis, on verra. Je n'exclus rien", a confié l'ancien Parisien.

En fin de contrat avec les Verts, le milieu international français de 34 ans se conforte donc dans son idée d'étirer un peu plus sa carrière.

Depuis le début de l'exercice 2019-20, le natif de Tourcoing a joué 21 rencontres toutes compétitions confondues, dont 15 de Ligue 1.