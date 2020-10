Cabella revient sur son départ de l'ASSE

Après 20 matchs et 7 buts avec le FC Krasnodar et un transfert qui avait fait couler beaucoup d'encore l'année dernière, Remy Cabella est revenu sur son choix d'avoir quitté la Ligue 1 pour le championnat russe.

À la veille du match entre le Stade Rennais et Krasnodar, l'ancien Stéphanois, qui ne disputera pas la rencontre suite à un test positif au Covid-19, a été intérrogé par 'France Football' quant aux raisons l'ayant poussé à rejoindre la Russie.

Cabella a reconnu la dimension financière du projet mais a également fait état de la dimension sportive : "Si quelqu’un vit au centre de la France, touche 1000€ et qu’on lui propose d’aller jouer du côté de Marseille avec un salaire multiplié par dix, va-t-il refuser ? Une carrière de footballeur est très courte et, même si on peut gagner de l’argent ensuite, on ne sait pas ce qu’il peut arriver. En France, les gens aiment bien parler et dire : “Il signe pour l’argent.” Ils pensent que les gens vont en Russie pour se la couler douce, qu’ils touchent leur salaire et voilà. Pas du tout ! Ici, on est déterminés, dans un club qui a un projet, de l’ambition."

L'ancien Marseillais a ensuite expliqué avoir fait ce choix seul, malgré les nombreuses réticences de son entourage : "Initialement, je n’étais pas dans l’optique de partir de Saint-Étienne. J’ai eu cette proposition de Krasnodar qui, c’est vrai, m’a fait un peu tourner la tête. Mes parents n’étaient pas trop pour, mon entourage non plus, à cause des a priori. La Russie fait peur, c’est loin, on ne sait pas ce qu’il se passe là-bas. Mais je n’ai écouté personne et j’ai fait mon choix, seul. J’ai été égoïste. J’ai envie de jouer la Ligue des champions et je vais le faire".