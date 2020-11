Cafú espère de belles performances d'Alexander-Arnold au Mondial

Cafú, ambassadeur du Comité pour la Livraison et l'Héritage, a fait quelques déclarations dans une vidéo publiée sur le mur du Comité suprême, chargé de gérer les projets de la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar.

L'ancien joueur brésilien a évoqué la qualité de Trent Alexander-Arnold, dont il attend une grande performance avec l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde : "Arnold a une personnalité unique sur le terrain, il a beaucoup développé son jeu en peu de temps, cela l'aidera à devenir l'un des meilleurs joueurs de Premier League. Il y a des choses que je lui conseillerais de faire pour devenir le meilleur arrière droit du monde, notamment de continuer à travailler sur ses points forts, comme son excellente condition physique.

Avant d'ajouter : "Arnold est encore jeune et a un grand avenir s'il continue sur cette lancée, et je prédis qu'il sera l'un des meilleurs arrières droits d'Angleterre et du monde".

Cafú attend de belles performances du joueur de Liverpool : "Un international connaît l'importance de la concentration, du dévouement et de l'engagement, et je suis pour ma part sûr qu'il aura un très bon rendement à la Coupe du Monde 2022".

"Ce qui se passe actuellement au Qatar en termes de préparation de la Coupe du monde 2022 fera de la prochaine édition de l'événement la meilleure de l'histoire de la Coupe du monde, et je recommande à tout le monde d'aller au Qatar pour reconnaître tout ce qui a été fait", a déclaré Cafú.