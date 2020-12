Cafu imagine un trio Mbappé-Neymar-Messi au PSG

L’avenir de Lionel Messi, en fin de contrat à la fin de la saison, suscite des interrogations. N'ayant toujours pas prolongé son bail avec le FC Barcelone, l'Argentin est demandé avec insistance par Neymar et même d'autres membres de l'effectif du PSG.

Un transfert qui fait rêver de nombreux fans du ballon rond, à l'image de Cafu, qui rêve aussi de voir ce trio combiner au Parc des Princes.

"Si Messi voulait au Paris-SG, avec Neymar et Mbappé, ce serait un trio très fort, le PSG causerait beaucoup de problèmes à beaucoup de clubs et deviendrait l'équipe à battre dans le monde. Messi est un phénomène. Messi qui joue au football, c'est le plus beau du monde. Avec le talent de Neymar et de Mbappé, le PSG serait pratiquement imbattable", a réagi Cafu à une éventuelle arrivée de La Pulga en Ligue 1.

On salive déjà d'impatience d'imaginer un tel trio.