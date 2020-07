Déjà championne, la Juve chute à Cagliari

Un match dénué d'enjeu. Alors que la Juve est déjà championne, Cagliari est dans le ventre-mou, déjà sauvé de la relégation. Mais les locaux se sont fait plaisir face à de décevants turinois.

Cagliari donne le ton dès la 8e minute. Farago délivre un centre très puissant devant les cages adverses. Mattiello renvoie le cuir depuis l'aile opposée. Cette fois, Gagliano déboule pour marquer d'une frappe taclée.

Juste avant la pauseet suite à un long ballon, Simeone profite de la naiveté de Bonucci pour contrôler le cuir et s'offrir une tentative croisée sur laquelle Buffon ne peut rien faire. 2-0, le score au repos face à une Juve démobilisée.

La seconde période ressemblera beaucoup à la première. À 20 minutes du terme, Simeone s'offre une opportunité à bout portant, mais Bonucci contre, et dans un deuxième temps, l'Argentin rate son tire.

En face, Cristiano Ronaldo s'essaie à plusieurs frappes loitaines, mais a du mal à tromper Cragno. La Juve pousse en fin de rencontre et les joueurs de Walter Zenga ont de plus en plus de mal à ressortir proprement le cuir. Mais le score n'allait plus évoluer. Une Juve très décevante s'incline.