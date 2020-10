Calvert-Lewin élu joueur du mois en Premier League

Si Everton se trouve au sommet de la Premier League après 4 journées de championnat, Dominic Calvert-Lewin n'y est pas étranger. En effet, lors du mois de septembre il a inscrit 5 buts en 3 matchs, permettant à son équipe de s'imposer face à Tottenham, West Bromwich Albion et Crystal Palace.

Des performances qui ne sont pas passées inaperçues aux yeux des votants, des votants qui ont placé l'international Anglais devant James Rodriguez ou encore Patrick Bamford.

Lors de la 4e journée de Premier League et à l'occasion du premier match du mois d'octobre, les Toffees se sont imposés face à Brighton et le joueur du mois de septembre a ouvert le score dès la 16e minute.

Hier, alors qu'il effectuait sa première sélection avec l'Angleterre, Dominic Calvert-Lewin a inscrit son premier but avec les Three Lions, ouvrant le score à la 26e minute face au Pays de Galles.

Fresh from marking his @England debut with a goal, @CalvertLewin14 has been named September’s @EASPORTSFIFA #PL Player of the Month.



Congrats, DCL! pic.twitter.com/v8dYrJ6PKc