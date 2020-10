Calvert-Lewin, MVP de Premier League du mois de septembre

De quoi terminer le mois en beauté pour Dominic Calvert-Lewin, auteur d'un incroyable début de saison à la pointe de l'attaque d'Everton en Premier League.

Le joueur anglais avait déjà été récompensé en étant appelé pour la première fois avec la sélection de Gareth Southgate, et a marqué dès son premier match chez les Three Lions.

Quelques heures plus tard en ce début du mois d'octobre, il apprenait avoir reçu le prix du meilleur joueur du mois de septembre en Premier League, le premier prix de la saison 2020-2021 de Premier League.

L'attaquant a inscrit 5 buts en 3 matchs (3 victoires) lors du mois de septembre pour aider les Toffees à prendre la tête du championnat, et a mérité ce prix. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, a remporté celui de coach du mois.

| Fresh from marking his @England debut with a goal, @CalvertLewin14 has been named September’s @EASPORTSFIFA #PL Player of the Month.



Congrats, DCL! pic.twitter.com/v8dYrJ6PKc