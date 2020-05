Camavinga ou la jurisprudence Haaland

Les plus grandes écuries européennes se sont montrées trop confiantes avec Haaland. La presse espagnole le voyait au Real Madrid mais le Borussia Dortmund a devancé tout le monde. Et tout le monde à peur que l'histoire se répète avec Camavinga.

Le football nous a appris une leçon de courage cette saison. Il faut miser sur le jeune talent avant que ce ne soit trop tard. Le Borussia a décidé de le faire pour Haaland avant tout le monde et son pari a été un véritable succès.

Tous ceux qui voulaient enrôler le Norvégien n'ont pu le faire. Et aujourd'hui, Haaland est passé d'une valeur marchande de 20 millions à un prix inestimable, que fixera le Borussia s'il le souhaite. Et si Dembélé a coûté plus de cent millions d'euros, Haaland pourrait pulvériser ce record, même en temps de crise.

Camavinga est aujourd'hui l'objet de tous les fantasmes, notamment du Real Madrid. A 17 ans, il est vu comme le futur grand milieu de terrain de demain, et son départ de Rennes semble une question de temps.

Le problème est que si Salzbourg n'avait pas besoin de vendre Haaland, c'est encore moins le cas du Stade Rennais.

Le jeune milieu de terrain sera cher quoi qu'il arrive, mais son prix pourrait exploser si un "autre Borussia" entrait dans la danse. La différence, c'est que Camavinga n'est pas une bonne affaire économique, comme l'était Haaland pour 20 millions.

Celui qui recrutera Camavinga sera un club puissant économiquement, avec la capacité de dépenser une bonne somme d'argent pour un garçon qui n'a même pas encore 18 ans. Et un tel club ne laissera pas partir si facilement un joueur qui pourrait devenir une très grande star du football mondial.