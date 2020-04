"Camavinga a les aptitudes pour jouer au Real Madrid"

En quête de renforts dans l'entrejeu, Zinedine Zidane suit avec attention les prestations d'Eduardo Camavinga, grande révélation de la saison en Ligue 1.

Le Real Madrid pourrait donc passer à l'action cet été afin de s'offrir le jeune milieu de terrain du Stade Rennais dont la valeur avoisinerait les 50 millions d'euros.

Mais le coach du Stade Rennais le répète, il désire conservé son joueur une saison de plus.

"Je lui conseille toujours de continuer une saison de plus à Rennes, car c'est son club formateur." réaffirme Stéphan à As.

"Après une bonne saison, il faut toujours confirmer ces qualités, et pour lui ce sera plus facile de le faire ici. Je pense qu'il doit encore passer une ou deux étapes avant de faire le grand saut. Il y a une différence entre pouvoir jouer une saison au haut niveau dans son club formateur et pour jouer 60 matchs tous les trois jours par saison pour un grand club."

"Oui, il a des aptitudes pour le Real Madrid. A moyen terme je le vois dans une structure de très haut niveau avec les exigences du très haut niveau. S'il suit sa progression, il a le potentiel et toutes les qualités requises pour s'installer dans un top club un jour."