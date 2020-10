Nouveau prétendant de taille pour Eduardo Camavinga ?

Eduardo Camavinga, le talentueux milieu de terrain de Rennes et de la sélection française, fait partie des plus grands espoirs du football européen. De nombreux clubs européens le suivent et un transfert le concernant parait fortement probable en 2021.

La Juventus Turin et le Real Madrid faisaient partie de ses principaux courtisans. Et à ces deux écuries vient de s’ajouter une autre et non des moindres, à savoir Manchester United. C’est ce que révèle le quotidien espagnol 'As'.

Les Red Devils ont laissé échapper de nombreuses pépites durant les derniers mercatos, dont Erling Haaland et Jadon Sancho. En entrant dès maintenant dans la course pour Camavinga, ils espèrent avoir plus de chances cette fois-ci.

S’ils arrivent à mettre la main sur le natif d’Angola, les Mancuniens pourraient avoir un milieu de terrain 100% défensif avec notamment la présence de Paul Pogba. À moins que ce dernier ne décide de partir l'été prochain.