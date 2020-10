Camavinga, des hauts et des bas pour sa première

Contre Krasnodar, le Stade Rennais espérait pouvoir décrocher trois premiers points pour réaliser une première rêvée dans l'histoire du club en Ligue des champions.

Rennes a séduit mais a payé son manque d'efficacité. Son jeune poulain Eduardo Camavinga, lui, était attendu au tournant pour sa première au sein de la prestigieuse compétition européenne.

Le jeune joueur de 17 ans a vécu une soirée en dents de scie. S'il a démarré avec brio sa première période, la seconde période a été bien plus compliquée pour le néo-international français, qui s'est parfois montré nerveux.

Face à un grand Safonov, le jeune milieu de terrain a disposé de deux grandes occasions en première période mais n'a pas pu envoyer le ballon au fond des filets.

Malgré de bonnes statistiques (95% de passes réussies et 75% de dribbles réussis), et de beaux gestes, Camavinga a rappelé en seconde période qu'il n'avait encore que 17 ans, et qu'il lui restait beaucoup de choses à apprendre. Le Français s'est montré beaucoup plus effacé dans le jeu rennais et a eu beaucoup plus de mal dans les duels, à tel point qu'il a fini par prendre un carton jaune après l'heure de jeu.

Finalement, Julien Stéphan a choisi de le remplacer par Adrien Hunou à dix minutes de la fin du match. Une première contrastée pour le jeune prodige rennais en Ligue des champions.