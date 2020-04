Le Real aurait la voie libre pour Camavinga

Incognito il y a quelques années, le nom de Camavinga ne cesse de faire la Une de la presse sportive depuis quelque temps. Et c'est compréhensif, il flambe en Ligue 1 avec le club breton et séduit les grands cadors européens, plus précisément un qui se trouve en Espagne : le Real Madrid.

Le joueur d'origine angolaise n'a que 17 ans mais cela ne l'empêche pas d'être lié aux grands clubs d'Europe, depuis cet hiver, le joueur est annoncé dans le viseur du Real Madrid, qui aurait fait du joueur sa principale cible, surtout en sachant, que le transfert d'un autre joueur français (Mbappé) tant désiré au Bernabeu ne pourra -peut-être- avoir lieu cette année.

Le club de la capitale espagnole commence peu à peu à préparer son prochain mercato. Le journal 'Marca' a indiqué ce jeudi 23 avril que le club de la capitale espagnole a la voie libre pour recruter Camavinga, car plusieurs prétendants tels que le FC Barcelone et le Borussia Dortmund se seraient retirés de la course. Un autre facteur qui joue également en faveur de la Maison Blance, ce serait l'intérêt du joyau rennais pour le Real, en effet, certains disent que Camavinga ne pense qu'à une chose : jouer au Bernabéu.

Le journal 'AS', annonce ce matin que le prix du joueur aurait été fixé à 50 millions d'euros, un prix plutôt abordable pour les Merengues qui veulent faire du jeune prodige le futur Casemiro. Ce tarif serait une plus-value qui serait énorme pour les Rennais puisque Camavinga a été formé au club.

Néanmoins, le média espagnol indique que le Stade Rennais fait tout son possible pour que sa pépite continue en Bretagne une saison de plus avant de s'envoler pour l'Espagne.