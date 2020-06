Camavinga, maintenant ou jamais

La saison 2019-20 est encore en cours, mais Madrid se tourne déjà vers le long terme. Et il y a un joueur qui plaît beaucoup à Zidane : Eduardo Camavinga.

Le milieu de terrain de Rennes n'a que 17 ans et est destiné à faire partie de la cour des grands. A Madrid, ils le veulent pour être la doublure de Casemiro, et, selon 'AS', cette semaine pourrait être cruciale dans le dossier Camavinga.

Le 22 juin, les entraînements de la Ligue 1 seront de retour et, à partir de ce moment, Madrid aura du mal à convaincre Camavinga.

Parce que le propriétaire de Rennes, Pinault, veut blinder Camavinga. Il va essayer de le séduire avec une grosse somme d'argent. De plus, il lui promet un projet solide dont il sera le protagoniste. Et si, à l'avenir, il veut aller à Madrid, Pinault lui assure qu'il lui facilitera les choses.

Camavinga a un contrat avec Rennes jusqu'en 2022. Selon 'AS', le milieu de terrain est calme et serein concernant les rumeurs.

Madrid, en revanche, n'envisage pas de prendre des mesures pour l'instant. Le journal espagnol assure que, au moins jusqu'à la fin de la saison, les merengues ne bougeront pour aucun joueur.

Nominé pour le Golden Boy 2020, personne ne doute du potentiel de Camavinga. A 17 ans, il doit prendre une décision qui déterminera son avenir : Rennes ou le Real Madrid ?