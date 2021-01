Camavinga reste la prioritÃ© du Real mÃªme si Modric prolonge

Pour le Real Madrid, Eduardo Camavinga représente l'avenir. À 18 ans, il est le meilleur exemple du milieu de terrain moderne : droit, physique, technique et très polyvalent. C'est pourquoi chercher à le recruter ne paraît pas négociable.

La question est de savoir s'il y a de la place pour tout le monde, car il y a des joueurs comme Odegaard qui ne peuvent pas briller ou un Dani Ceballos qui est toujours en prêt et sur qui Zinédine Zidane ne compte pas actuellement. C'est un secteur région très exigeant et il est proche d'être complet.

De plus, Luka Modric a une jeunesse éternelle. Il joue pratiquement tout à nouveau, il a participé à chacune des six victoires consécutives et dans la gestion du Real Madrid on étudie sérieusement sa prolongation.

Mais quoi qu'il arrive avec le milieu de terrain croate, 'AS' assure que Camavinga restera dans les plans. Au Real Madrid, on pense qu'il y a une place pour Modric et Camavinga, et même leur coexistence sera considérée comme quelque chose de positif.

Que le jeune milieu de terrain de Rennes puisse travailler une ou deux saisons avec quelqu'un comme Modric est idéal pour sa progression, et Camavinga devrait être le futur leader d'une équipe qui poursuit son plan de prolongation.

Des vétérans comme Modric et Kroos partiront dans les années à venir et Casemiro devra être le lien entre cette génération et celle des Odegaard, Fede Valverde ou, en cas de transfert, Camavinga. En outre, le départ d'Isco permettrait de libérer de la place.

En fin de compte, la question n'est pas tant une question d'intention que de possibilité. Le "plan A" de Florentino Pérez est de recruter Kylian Mbappé cet été et se battre pour Camavinga, mais tout dépendra de l'évolution de la pandémie et des revenus que le Real Madrid finira par avoir.