Camavinga revient sur des moments marquants de sa vie

L'équipe nationale française des moins de 21 ans débute sa campagne de championnat d'Europe ce jeudi contre le Danemark. Dans les rangs des 'Bleuets' figure Eduardo Camavinga. Le joueur rennais a conscience des responsabilités qu'on lui a données.

"Je vais jouer dans une grande compétition, ma première avec l'équipe nationale française. Je suis heureux d'être ici. Je ne regrette pas d'être allé en U-21 et pas en équipe nationale. Je vais essayer de tout donner pour mettre à profit mon expérience et atteindre mes objectifs", a-t-il expliqué dans une interview accordée au journal français 'Le Parisien'.

Camavinga a évoqué sa famille et de l'un des jours les plus difficiles de sa vie, lorsque sa maison a brûlé. Mon père m'a dit : "Un jour, tu élèveras cette famille". Je ne me suis pas mis la pression, ce n'était pas nécessaire. Mais après cette phrase, il fallait faire les choses bien pour que ça arrive. C'était évidemment une chose difficile à faire. Mais même si notre maison a brûlé, nous étions toujours en vie. Nous devions continuer", a-t-il déclaré.

Du moment le plus triste à l'un des plus joyeux, lorsqu'il a rejoint l'équipe de France espoirs et est devenu citoyen : "Quand j'ai été naturalisé, ma mère a pleuré. Tout le monde était content. C'était un soulagement. Pour mon père surtout qui cherchait ça depuis longtemps. Il a travaillé là-dessus jour et nuit. C'est une fierté pour moi d'avoir amené ça à ma famille", a-t-il déclaré au média français.

Lors du championnat d'Europe des moins de 21 ans, il avait déclaré que le remporter "serait incroyable". "J'ai beaucoup appris. Me concentrer avant le match, la récupération, la qualité de l'entraînement. Maintenant, je fais plus attention à mon corps, je l'écoute plus. J'ai un kiné et je prends bien soin de moi. Je dors plus et je fais beaucoup de siestes. Maintenant, j'ai plus de responsabilités dans mon club, mais je suis encore jeune", a-t-il déclaré.