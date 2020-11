Camavinga s'éloigne du Real

Cela fait maintenant des mois que le nom de Camavinga résonne dans le monde du football européen depuis sa grande saison. Le joueur était lié au Real, étant le club qui a le plus de chances de le recruter et il semble à présent que peu de clubs sont sur le coup.

Cette année, ses performances ont quelque peu baissé, ce qui arrange le Real Madrid, bien que Rennes ne doute pas des capacités de sa pépite de 18 ans.

Selon 'L'équipe', Camavinga envisagerait très sérieusement de prolonger d'un an son contrat actuel qui le lie au club breton jusqu'en 2022.

Cette décision du jeune Français pourrait compliquer les négociations avec le Real, qui devra attendre une année de plus avant de le voir débarquer.

"Si je veux rester à Rennes ? On verra. On n'a pas fixé de date pour évoquer mon avenir, rien ne presse. Il me reste deux ans, on aura le temps de reparler de ça. Rester ici me ferait plaisir, c'est mon club formateur. " a-t-il déclaré mercredi dernier.