Camavinga, une précocité absolue

Auteur d'une saison très prometteuse avec le club de Rennes, Camavinga est d'ores et déjà courtisé par les plus grands clubs d'Europe.

Consciencieux et désireux de ne pas sauter les étapes, il est pourtant appelé en équipe de France à 17 ans et 9 mois, impressionnant pour le joueur qui a été naturalisé français il y a moins d'un an.

Alors qu'il ne faisait pas partie de la liste du technicien français, il a été appelé suite au forfait de Paul Pogba, testé positif au Covid-19.

Le plus jeune depuis l'après-guerre.

Pour retrouver un joueur sélectionné aussi jeune, il nous faut remonter dans l'histoire de France, puisque seulement deux joueurs ont été sélectionné alors qu'ils étaient plus jeunes que lui: Julien Verbrugghe en 1906 (16 ans et 10 mois) et Maurice Gastiger (17 ans et 4 mois) en 1914.

Eduardo Camavinga devient donc le plus jeune joueur appelé en équipe de France depuis l'après-guerre. Un repère important tant les chiffres sur le jeune Rennais donne le tournis.