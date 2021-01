Canales propose sa meilleure version à quelques mois de l'Euro

Après un début de saison irrégulier, le Real Betis a commencé l'année 2021 sur de bonnes bases et vient d'ailleurs de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.

Contre la Real Sociedad, le Betis de Pellegrini a décroché la victoire en prolongations après avoir été mené 0-2 dès la première période. C'est grâce à des buts de Sergio Canales et Antonio Sanabria que les joueurs andalous se sont relancés, avant de remporter le huitième de finale en prolongations.

Sergio Canales est l'un des joueurs les plus en forme et décisifs du Betis depuis quelques semaines. Il est le meilleur buteur de son équipe en matchs officiels cette saison (9 buts), ainsi que meilleur passeur (4, à égalité avec Nabil Fekir).

Avec une moyenne de 0.6 buts par match et 0.3 passes décisives par match, il fait actuellement partie des milieux de terrains les plus offensifs des grands championnats européens, et dépasse même Bruno Fernandes ou Mkhitaryan dans ce domaine.

Canales a inscrit huit buts lors des sept dernières rencontres de son équipe et est le leader d'une équipe qui avait besoin de trouver le sourire. Un timing parfait pour le joueur espagnol, qui a une chance de faire partie de la liste de Luis Enrique pour l'Euro de cet été, et qui montre actuellement une grande version de son football.