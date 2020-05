"Messi est le top, mais Maradona est d'un autre monde"

Lionel Messi "est top", admet Fabio Cannavaro, l'ancien grand défenseur italien. Mais ce dernier estime que Diego Maradona est légèrement au-dessus de son compatriote argentin car le champion du monde 1986 est "d'un autre monde".

Le débat pour savoir laquelle des deux icônes argentines est la meilleure fait rage depuis plusieurs années et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et l'ancien international italien Cannavaro est bien placé pour juger après avoir joué avec l'une de ses deux figures emblématiques, et contre l'autre. Le Ballon d'Or 2006 était chez les jeunes de Naples lorsque Maradona a emmené les Partenopei vers le sommet de la Serie A. Ensuite, en fin de carrière, quand il a rejoint le Real Madrid, il a pu se mesurer au génie barcelonais lors des oppositions du Clasico.

Messi et Maradona sont assurés d'un statut légendaire qui résistera à l'épreuve du temps, mais l'ainé se démarque légèrement aux yeux de l'ex-défenseur azzurro. "Je respecte beaucoup Messi", a déclaré Cannavaro à 'Sky Sports Italia'. "Pour la nouvelle génération, il est l'un des meilleurs. Mais Maradona est différent parce que le football était différent. Ils lui ont mis beaucoup de coups mais il était toujours en contrôle et il était résistant".

"Messi est au top mais Maradona est d'un autre monde, a enchéri le champion du monde 2006. Je ne le compare jamais aux autres joueurs. Je n'ai jamais vu Pelé mais j'ai vu Maradona, pendant sept ans et j'ai vu tous les matches. Il n'est pas l'un des meilleurs, il est le meilleur."