"Au Barça, Lautaro Martinez sera un remplaçant de plus"

Sa voix est l'une des plus écoutés du football et quand il parle, il le fait haut et fort. Fabio Capello, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire ayant notamment remporté la Ligue des champions avec l'AC Milan, a accordé une interview au journal italien 'La Gazzetta dello Sport', où il a parlé des effets terribles du Covid-2019 en Italie et de ses effets sur la série A, mais aussi où Il a évoqué la situation actuelle des équipes espagnoles.

Fabio Capello, ancien entraîneur du Real Madrid et vainqueur de la Liga à deux reprises (1997 et 2007), considère que le seul club espagnol qui ne sera pas détruit par la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus est l'équipe du Real Madrid, les autres cadors vont souffrir beaucoup : "Il me semble que, économiquement, en Espagne, la seule équipe qui ne sera pas détruite dans cette pandémie est le Real Madrid ", a-t-il commenté, expliquant plus tard que "Barcelone et l'Atlético de Madrid vont beaucoup souffrir" .

"Le marché des transferts va être révolutionné"

Il a également voulu analyser la façon dont le futur marché des transferts sera affecté par la pandémie : "Le marché va être révolutionné. Des chiffres absurdes ont été atteints pour les transferts. Nous reviendrons à un niveau plus raisonnable. Des dirigeants intelligents seront nécessaires pour réparer le système. L'égoïsme peut être mortel" , a déclaré Fabio Capello, dont l'analyse est partagée par la majorité des acteurs concernant un mercato plus sage.

L'entraîneur a également souhaité évoquer l'éventuelle signature de l'Argentin, Lautaro Martínez, attaquant de l'Inter Milan, au FC Barcelone. Interrogé à ce sujet, Capello s'est montré sceptique : " Si j'étais lui, je resterais à l'Inter, car au Barça, je serais un remplaçant de plus". En outre, il a expliqué qu'il serait bon pour Lautaro de continuer à l'Inter, faisant partie de l'équipe d'Antonio Conte, de poursuivre sa croissance en tant qu'attaquant titulaire.

Effectivement en rejoignant le FC Barcelone, Lautaro Martinez risque de voir son temps de jeu affecté, avec la forte concurrence présente dans l'équipe catalane en attaque. Il devrait notamment faire face à la présence de Luis Suarez, Lionel Messi et Antoine Griezmann. Enfin, il a également déclaré que Milan "a toujours Ibrahimovic " et qu'il aime l'attaquant Harry Kane, alors qu'il a déclaré que "pour Kane, il ferait quelque chose de fou" s'il était entraîneur ou dirigeant.