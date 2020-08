"Coman rejoint Henry sur la liste des erreurs de la Juventus"

Fabio Capello a critiqué la Juventus pour "avoir répété les mêmes erreurs" que par le passé, l'auteur du but vainqueur de la finale de la Ligue des champions pour le Bayern Munich, Kingsley Coman, est un de ceux qui ont glissé entre le filet de la Juventus. L'international français a aidé son club actuel à dominer le continent en battant dimanche le Paris Saint-Germain, son club formateur, à Lisbonne. La tête bien placée de Coman lui a permis de récompenser la confiance de l'entraîneur du Bayern, Hansi Flick, qui a titularisé l’ailier de 24 ans au dépens d'Ivan Perisic.

La Juventus faisait partie de ceux qui convoitaient le trophée le plus prestigieux du football européen retourné à l'Allianz Arena, les Bianconeri ayant été éliminés en quart de finale. Ils réfléchiront à ce qu'ils auraient pu être, avec Kingsley Coman, un joueur qui leur a appartenu dans le passé. Il a été subtilisé au Paris Saint-Germain en 2014, mais n'a passé qu'une saison complète à Turin - avec 22 apparitions au total - avant de rejoindre le Bayern en prêt lors de la campagne 2015-2016.

"La Juventus doit avoir de la patience"

Ce mouvement a finalement été rendu permanent et Coman a régulièrement enrichi sa collection de trophées enviables en Allemagne. Il n'est pas le premier jeune talent à avoir été vendu par la Juventus avant d'atteindre son apogée, avec la légende d'Arsenal, Thierry Henry, étant un autre joueur notable dans cette liste, et Capello pense que des questions doivent être posées au géant de la Serie A et à sa philosophie sur le marché des transferts.

Fabio Capello qui a passé deux ans à la tête des Bianconeri entre 2004 et 2006 a déclaré à 'Sky Sport Italia' : "Kingsley Coman est considéré comme assez bon pour commencer une finale de Ligue des champions pour le Bayern Munich. De toute évidence, la Juventus ne cesse de répéter les mêmes erreurs. Thierry Henry est arrivé si jeune à la Juventus, ils l'ont laissé partir, puis il s'est épanoui à Arsenal."

"Kingsley Coman suit maintenant une voie similaire à Munich. Quand vous voyez la qualité, vous devez avoir la patience d'attendre. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un jeune joueur soit immédiatement un protagoniste au plus haut niveau", a conclu l'Italien. Les échecs européens de la Juve en 2020 ont fini par coûter son travail à Maurizio Sarri, les Bianconeri espérant que la légende du club Andrea Pirlo - qui va connaître sa première expérience sur un banc de touche - puisse remettre le club en lice pour le prix le plus prestigieux du continent.