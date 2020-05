Capello : "Ronaldo est le plus grand talent que j’ai entraîné durant ma carrière"

Capello, qui a entraîné Ronaldo pendant la première moitié de la saison 2006-07 au Real Madrid et qui a un lien fort avec lui, a raconté des anecdotes sur son expérience avec l'ancien attaquant brésilien pendant ces mois-là.

"Ronaldo est le plus grand talent que j’ai entraîné durant ma carrière. El Gordo (surnom de Ronaldo), pour que nous nous comprenions. Et il fut à la fois celui qui m’a posé le plus de problèmes dans le vestiaire. Il faisait la fête, n’importe quoi. Au point qu’une fois Van Nistelrooy m’a dit : Mister, mais ça sent l’alcool ici dans le vestiaire", a raconté l’Italien sur les antennes de 'Sky Sport'.

"Lorsqu’il est parti à Milan, nous avons commencé à gagner. Mais si on parle de talent, il a été le plus grand, sans aucun doute."

Capello a également avoué qu'il voyait Ronaldo "souvent" pendant l'année.