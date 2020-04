Cardoner, vice-président du Barça, testé positif au Covid-19

Selon les informations du média cité ce samedi, le dirigeant du club culé, testé positif au Covid-19, récupère bien et son état ne semble pas susciter de préoccupation particulière.

Rappelons que Ramon Canal, directeur des services médicaux au Barça, et Josep Antoni Gutiérrez, médecin en charge de l’équipe première de la section handball, ont précédemment été infectés par le coronavirus.

L'Espagne est le second pays qui souffre le plus de la pandémie de coronavirus dans le monde avec plus de 10 000 décès déjà recensés à ce jour dans le pays.

Le monde du football, à l'arrêt, n'est pas plus épargné que le reste de la population, avec plusieurs cas à Valence, Alaves ou Leganés.