Carles Perez, positif au Covid-19

La pandémie de coronavirus continue de faire beaucoup de mal dans le monde entier et les cas positifs se multiplient et n'épargnent pas le monde du football.

De nombreux joueurs sont annoncés comme étant positifs à la Covid par jour et l'attaquant espagnol Carles Perez, joueur de la Roma, a déclaré à son tour avoir été testé positif.

"Il y a deux jours, afin de faire un bilan sur mon état de santé avec de commencer la présaison avec le reste de l'équipe, j'ai passé un test de dépistage. Malheureusement, il est positif", a annoncé le joueur sur ses réseaux sociaux.

"Je suis en bonne santé et je suis complètement asymptomatique, mais je vais devoir rester isolé jusqu'à ce que le nouveau test soit négatif. Quand les médecins m'y autoriseront, je retournerai au travail avec mes coéquipiers, plus motivé que jamais", a-t-il ajouté.