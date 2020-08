Carles Pérez tacle le FC Barcelone

Carles Pérez, qui a été prêté à l'AS Roma cet hiver avec une option d'achat obligatoire de 11 millions d'euros, ne comprend toujours pas pourquoi il n'a pas eu sa chance au Camp Nou.

Dans un entretien accordé à 'EFE', l'ailier formé à La Masia évoque son départ du club catalan, une décision qu'il a encore du mal à digérer.

"Depuis que je suis petit j'ai eu des offres pour partir du Barça, certaines en provenance d'Angleterre, a-t-il commencé à expliquer. Même quand je jouais avec le Barça B, j'ai refusé des offres d'équipes de Liga car je voulais jouer en équipe première. J'ai eu mes opportunités, et je pense que j'en ai bien profité. J'ai même réussi à avoir un contrat de joueur de l'équipe première. Pour moi ce fut une surprise qu'après ça, ils décident de se passer de moi, je pense que je ne méritais pas ça."

"Je ne pense pas que l'explosion de Fati soit la raison. Moi je joue côté droit, et lui à gauche. Dans tous les cas, j'aurais dû me battre pour la place avec Dembélé ou Messi, même si avec ce dernier je n'aurais pas pu lutter et j'aurais dû me contenter des minutes qui traînaient. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Soit le club avait besoin d'argent, ou il y a quelque chose d'autre qui m'échappe. Mais c'est le passé. Sur le moment, ça m'a embêté parce que ça fait mal de quitter le Barça et de ne plus voir ta famille et tes amis. [...] Mais je suis bien à la Roma, je commence à gagner ma place", a-t-il conclu.

Il avoue également que, depuis qu'il a quitté le club, il n'a regardé qu'un seul match de l'équipe, en l'occurrence celui contre Naples. Le Catalan semble encore avoir une dent contre son club formateur.