Carlo Ancelotti prévient le PSG pour Kean

Arrivé en prêt pour une saison au PSG, Moise Kean a su profiter de l'absence de Mauro Icardi sur les deux dernières rencontres pour débloquer son compteur. Contre Dijon puis contre Istanbul, Kean a trouvé les filets à quatre reprises.

Deux performances qui n'ont pas échappé à l'entraîneur d'Everton, Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien s'est réjoui de la forme de son compatriote et a tenu à envoyer un message à son ancien club.

"Je n'ai pas parlé avec lui, mais je l'ai vu marquer quatre buts en deux matchs. C'est une bonne chose, pour le PSG, pour lui et aussi pour nous", a reconnu l'entraîneur d'Everton en conférence de presse.

Cependant, Ancelotti a rappelé qu'il avait bien l'intention de récupérer le buteur italien après son prêt : "On a décidé de le laisser filer en prêt, pour qu'il puisse jouer plus, pour avoir ces opportunités. Il montre sa qualité et sera de retour la saison prochaine."