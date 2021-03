Carlo Ancelotti rêve de la quatrième place

L'entraîneur d'Everton, Carlo Ancelotti, a expliqué qu'il rêvait de battre West Brom jeudi pour passer de la septième à la quatrième place (devançant West Ham), qui est la première équipe de la zone de qualification pour la Ligue des champions.

"Nous avons une belle opportunité d'atteindre le top quatre et nous aimerions atteindre cette position. Nous travaillerons le match de jeudi pour essayer d'y arriver. La possibilité est réelle. Peu importe combien de temps nous restons là-bas, mais nous voulons voir et ressentir ce que ce sera. Le combat sera fort jusqu'à la fin de la saison et nous sommes heureux de la possibilité de se battre pour ce poste. Ce serait un rêve d'être dans le top quatre à la fin de la saison et je suis content de cette possibilité.", a déclaré l'entraîneur italien, s'adressant au site Internet du club.