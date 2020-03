Carlos Sainz répond à Lewis Hamilton avant le Clásico

Samedi soir, Lewis Hamilton, légende de Formule 1, a apporté son soutien au FC Barcelone avant la rencontre face au Real Madrid ce dimanche soir.

Ce dernier s'est déclaré fan de Lionel Messi et a livré son pronostic pour le duel : 1-3 en faveur du Real Madrid.

Dans la foulée, Carlos Sainz, pilote McLaren et fan inconditionnel du Real Madrid lui a répondu via son compte Twitter officiel.

"Hey Lewis, il faut qu'on parle. #HalaMadrid", a-t-il publié, avec légèreté.

Verdict ce soir, à 21h00.

Hey @LewisHamilton , we need to talk. #HalaMadrid https://t.co/XtPrCtSdEX