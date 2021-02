Carlos Soler prévient Madrid : "Nous savons comment leur faire du mal"

Marquer trois buts contre le Real Madrid est à la portée de très peu de joueurs. Un coup du chapeau contre le Real sur pénalty est inédit. Carlos Soler l'a fait, et il a hâte d'être ce week-end.

"Le match contre le Real Madrid, nous devons l'affronter avec nos armes. Nous savons où nous pouvons leur faire du mal, où ils peuvent nous faire du mal et nous allons essayer de contenir leurs attaques", a-t-il déclaré aux média du club.

Soler n'était pas présent à la séance d'entraînement de Valence jeudi. Toutefois, le milieu de terrain espère être en pleine forme pour le match de samedi contre le Real Madrid.

"Contre le Real Madrid, qui a beaucoup d'absents mais qui reste le Real Madrid, nous allons essayer de remporter le match, même par un score plus court", a-t-il déclaré.

Carlos Soler comprend que "battre le Real Madrid" leur donnerait "un plus de motivation important pour les prochains matchs" car ils ont "un calendrier difficile et serré".

"Nous sommes Valence et nous devons aller sur tous les terrains pour gagner. Ce club est très grand et c'est une bonne occasion de gagner et d'avoir plus de confiance en soi", a déclaré le joueur du joueur valencien.

Valence a recruté 3 joueurs pendant le mercato hivernal : "les nouveaux venus vont essayer de nous aider. Ils constituent des options supplémentaires pour l'entraîneur. Je les ai vus avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme. Ce sont des jeunes qui veulent nous venir en aide et je suis sûr qu'ils le feront".